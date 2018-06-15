Верховный суд определит подсудность дела о защите чести саратовского судьи

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд направил в Верховный суд (ВС) РФ для определения территориальной подсудности дело по иску зампреда облсуда Виктора Журавлева о защите чести и взыскании 2 миллионов рублей компенсации за публикации местного информагентства "Взгляд-инфо", сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного суда Ирина Чернова.

Журавлев в иске потребовал взыскать в качестве компенсации морального вреда с учредителя "Взгляд-инфо" — ООО "Медиа мир" 1,5 миллиона рублей и еще 500 тысяч рублей с главного редактора информагентства Николая Лыкова. Также он потребовал опровержения семи публикаций "Взгляд-инфо", вышедших с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года. Судья Волжского райсуда Саратова 3 апреля взял самоотвод из-за сомнений в объективности и передал дело для определения подсудности в областной суд.

"Дело направлено в Верховный суд для определения территориальной подсудности", — сказала собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе облсуда заявили, что стороны этого дела вправе попросить перенести процесс в другой регион, если сомневаются в законности будущего решения, в том числе по причине принятия иска Журавлева к производству нижестоящим судом по отношению к саратовскому областному суду, где истец занимает пост зампреда. Пресс-служба поясняла, что подача иска Журавлевым именно в Волжский райсуд Саратова была обусловлена требованиями закона.

Лыков ранее сообщил РИА Новости, что в число публикаций, опровержения которых требует Журавлев, вошли статьи о должностях детей работников правоохранительной и судебной систем области "Папы и старт-апы", "Папа в суде, журавль в небе" и "Юристы могут дать оценку влиянию родственных связей на зампреда облсуда". Согласно заявлению "Взгляд-инфо", эти статьи связаны с возможным конфликтом интересов, поскольку в них утверждается, например, что сын Журавлева работает в прокуратуре, направляющей дела в саратовские суды.

По данным ответчика, также порочащими честь и достоинство Журавлев просит признать публикации "литературного мистификатора Дениса Полишинеля, а именно тексты, в которых упоминается персонаж "Витя НДС" – собирательный образ саратовского коррупционера". Во "Взгляд-инфо" расценили иск действующего судьи к СМИ и редактору "беспрецедентным случаем" и назвали его формой цензуры.

В июне 2016 года статью "Папы и старт-апы" прокомментировал тогдашний председатель областного суда Василий Тарасов. Он заявил, что "статьи подобного рода выходят в свет накануне либо в период рассмотрения конкретных дел, затрагивающих личные либо бизнес-интересы известных лиц Саратовской области", хотя не исключил случайного совпадения.