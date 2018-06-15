В Тюмени семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и грузовика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Семь человек пострадали в Тюмени в результате аварии с участием четырех автомобилей, в том числе маршрутного такси и грузовика, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Автомобили Toyota Raw-4, Hyundai Getz, маршрутное такси Mercedes-Benz, следовавшее по маршруту Тюмень-Аромашево, и грузовой автомобиль MAN столкнулись на 13-м километре Ялуторовского тракта.

"(Спасатели) выезжали, возгораний не было. Семь человек обратились за медицинской помощью", — сказали в областном главке МЧС.