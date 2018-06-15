В Твери умерла пенсионерка, которую вытолкнули из маршрутки

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Следователи в Твери устанавливают личность женщины, которая подозревается в том, что вытолкнула из салона маршрутки пассажирку, в результате чего она ударилась об асфальт и скончалась, сообщает СУСК РФ по региону.

Информация о смерти женщины поступила в следственные органы 13 июня. По версии следствия, 69-летняя жительница города Твери ехала в маршрутке и помешала выходу других пассажиров, из-за чего ее вытолкнула на остановку неизвестная женщина. Пенсионерка упала на проезжую часть, ударилась головой об асфальт и скончалась на месте, уточняет СУСК.

В настоящее время следствие устанавливает личность подозреваемой. "Со свидетелями (пассажирами маршрутного такси) составлен фоторобот подозреваемой женщины, оперативными службами проводятся розыскные мероприятия. Назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы", — информирует СУСК РФ по региону.

По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по первой части статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.