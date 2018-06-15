Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до шести

КЕМЕРОВО, 15 июн — РИА Новости. По уточненным данным, шесть пассажиров получили травмы разной степени тяжести при столкновении автобуса и грузовика в Беловском районе Кемеровской области, в результате которого погибли три человека, сообщил РИА Новости в пятницу представитель региональных экстренных служб.

По информации главка МЧС по Кузбассу, ДТП произошло днем в четверг на автодороге Новый Каракан — Белово в районе села Поморцево. Выяснение обстоятельств и причин дорожной аварии взяла на контроль прокуратура Беловского района.

"Столкнулись пассажирский автобус НефАЗ, следовавший из Каракана в Белово, и грузовик КамАЗ. По последним данным, в момент аварии в салоне находились 12 пассажиров, водитель и кондуктор. В результате ДТП погибли трое мужчин — водитель и два пассажира, которые сидели сразу за его кабиной, на которую пришелся удар при столкновении. Травмы получили шесть женщин-пассажирок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, водителю было 57 лет, погибшие пассажиры — 59-летний житель села Каралда и 67-летний житель села Евтино. С места происшествия в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены шесть пассажирок автобуса в возрасте от 45 до 74 лет. Врачи диагностировали у них черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы мягких тканей и грудной клетки, ссадины.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу, грузовик пытался уйти от столкновения, но задел пассажирский транспорт прицепом.