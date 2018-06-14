Мать упавшего в "Макдоналдсе" ребенка отсудила у кафе 30 тысяч рублей

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы взыскал 30 тысяч рублей с сети ресторанов "Макдоналдс" в пользу заявительницы, чей двухлетний ребенок получил в кафе травму головы после падения на мокром полу, сообщили РИА Новости в суде.

Таким образом, суд удовлетворил требования заявительницы и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также назначил ресторану штраф по закону о защите прав потребителя в размере 10 тысяч рублей, рассказал собеседник агентства.

По словам заявительницы Ирмы Лавровой, ее двухлетний ребенок в июне 2016 года получил травму головы, поскользнувшись на мокром полу в одном из ресторанов сети "Макдоналдс" в Химках. Мальчик в сопровождении матери и более старших детей на выходе из игровой комнаты наступил на лужу от разлитого напитка и ударился о кафельный пол.

В письменном ответе на заявление матери об инциденте с ребенком директор ресторана заявила, что "хоть сотрудники и следят за чистотой на игровой площадке, они не несут ответственность за действия иных лиц, не являющихся сотрудниками "Макдоналдс", посещающих игровую зону, и не отвечают за вред, причиненный ими". Таким образом сотрудники ресторана отмечают, что инцидент произошел в игровой зоне, тогда как мать пострадавшего ребенка настаивает, что мальчик поскользнулся на территории "Макдоналдс", но вне игровой площадки.