Суд отменил оправдательный приговор главе карельского "Мемориала"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Верховный суд Карелии в четверг отменил приговор руководителю карельского отделения общества "Мемориал" Юрию Дмитриеву, оправданному по делу об изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Ермакова.

Петрозаводский городской суд 5 апреля оправдал Дмитриева по двум статьям, но признал его виновным по третьей — о незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия.

"Приговор отменен, дело отправлено на новое рассмотрение", — сказала Ермакова.

Ранее адвокат Виктор Ануфриев сообщал РИА Новости, что следствию удалось обнаружить девять фотографий обнаженной девочки, сделанных Дмитриевым. По словам адвоката, четыре фото сделаны, когда девочке было четыре года, еще четыре фотографии — когда девочке исполнилось пять с половиной лет, а последнее фото сделано, когда ребенку исполнилось семь лет.

Адвокат рассказал, что в окончательной редакции Дмитриеву было предъявлено обвинение по трем статьям: "Развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста" (до 12 лет заключения), "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" (до 15 лет заключения) и "Незаконный оборот оружия или его основных частей" (до четырех лет заключения).

По версии следствия, Дмитриев в течение нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, а также незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

По статье "Незаконный оборот оружия или его основных частей" Дмитриеву было назначено ограничение свободы на 2,5 года, по остальным он был оправдан.

Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года, после чего вышел под подписку о невыезде. Гособвинитель просил назначить Дмитриеву девять лет колонии строгого режима. Обвиняемый вину не признает. Сторона защиты ранее сообщала, что отсутствие состава преступления в деле подтверждается результатами двух экспертиз.-0-