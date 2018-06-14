Шестун не снят с должности главы Серпуховского района

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, которому предъявили обвинения в превышении полномочий, пока остается на своем посту, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы районной администрации Дмитрий Староверов.

В четверг пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила РИА Новости, что СК обратился в суд с ходатайством об аресте Шестуна. Она добавила, что чиновнику предъявили обвинение в превышении полномочий. В среду в доме у Шестуна и в здании администрации Серпуховского района прошли обыски.

"Он остается главой района, никто его не лишал", — сказал Староверов.

Глава пресс-службы добавил, что в четверг совету депутатов района и сотрудникам администрации представили нового исполняющего обязанности руководителя администрации Серпуховского района, им стал Алексей Воробьев.

"Вчера руководитель администрации района Надежда Шейко внезапно ушла в отпуск, на 88 дней до следующих выборов. Должна была исполнять обязанности руководителя ее зам, но она внезапно увольняется в этот же день, вчера, и на эту должность берут нового заместителя, без конкурса причем, как положено. Это заместитель главы города Серпухов Алексей Воробьев", — пояснил собеседник агентства.

Как сообщала ранее районная администрация, 5 и 9 апреля и 4 мая обыски уже проводились в здании администрации. По данным местных властей, в ходе них были изъяты документы за 2007-2008 годы. В конце апреля обыски прошли у заместителей главы района. Правоохранительные органы информацию не комментировали.

Шестун в начале апреля разместил на YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает.

В видеоролике, вышедшем на YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.