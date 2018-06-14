В Братске более 500 человек ищут пропавшую 9 июня девочку

ИРКУТСК, 14 июн — РИА Новости. В Братске более 500 человек продолжают поиски пропавшей девятого июня Алины Шакировой, полиция выложила в сети видеозаписи и обратилась за помощью к горожанам, которые могли видеть девочку, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что 9-летняя жительница Братска Алина Шакирова ушла девятого июня на прогулку и домой до сих пор не вернулась. В поисках девочки, по данным ГУМВД региона, в четверг принимают участие более 500 человек.

"К сотрудникам полиции присоединяются неравнодушные жители города, которые помогают обследовать территорию микрорайона, где пропала девочка, а также гаражные кооперативы, строящиеся объекты, оказывают другую помощь в установлении местонахождения ребенка", говорится в сообщении.

География поисков расширена, они ведутся в Братском, Нижнеилимском, Чунском, Усть-Илимском и Тулунском районах. В Братск направлены в командировку сыщики из Иркутска, чтобы оказать на месте помощь коллегам. В распоряжении оперативников находятся видеозаписи с камер наблюдения, где видна девочка, внешне похожая на разыскиваемую Алину Шакирову. Они сделаны девятого июня в районе девяти часов вечера в торговом комплексе "Байкал" и в ТЦ "Алые паруса", а также на улице Янгеля.

Полиция попросила жителей Братска, которые могли видеть девочку девятого июня в указанных местах, позвонить в полицию.