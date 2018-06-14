Суд арестовал акции 13 компаний, принадлежащих группе "Сумма"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, собственниками которых является группа "Сумма" братьев Магомедовых, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Арест наложен на акции 13 компаний, принадлежащих "Сумме". Решение обжаловано", — сказала она.

Ранее по ходатайству следствия у братьев, которые, по данным Forbes, входят в один из богатейших семейных кланов России, арестовали четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах ряда бизнесов.

Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей.

Следствие считает, что преступления совершены преступным сообществом, созданным не позднее 2010 года на территории Москвы, которое возглавляли руководители холдинговой группы "Сумма". Виновными себя фигуранты дела не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.