ФАС возбудила дело против сети магазинов "Магнолия" из-за рекламы сигарет

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбудило дело против сети магазинов "Магнолия" за распространение рекламы сигарет, сообщается на сайте УФАС.

"Московское УФАС России возбудило дело против столичной сети магазинов продуктов "Магнолия" (ЗАО "ТиК Продукты") за распространение рекламы сигарет Marlboro", — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что реклама табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги и зажигалок на территории РФ не допускается.

"В ближайшее время компания должна будет объяснить, почему такая реклама появилась в ее продуктовых магазинах", — отмечает УФАС.

Рассмотрение дела назначено на 28 июня.