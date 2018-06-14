Двое пострадавших в ДТП под Орлом готовятся к выписке из больницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Врачи готовят к выписке двоих пострадавших в ДТП с участием автобуса и поезда в Орловской области, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в воскресенье 10 июня, когда на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли. По данным СК РФ, 12 человек были госпитализированы. В настоящий момент, по информации местных властей, в больнице остаются 11 человек.

"Два человека пока остаются в реанимации, еще двое готовятся к выписке. Остальные находятся в обычной палате, но под пристальным наблюдением врачей", — сказала собеседница агентства.

Следствие по факту ДТП возбудило уголовное дело по двум статьям — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкции статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.