Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 14 июн — РИА Новости. Прокуратура Беловского района контролирует выяснение обстоятельств и причин автоаварии с участием автобуса и грузового автомобиля в Кемеровской области, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

По информации главка МЧС по Кузбассу, ДТП произошло в 15.43 (11.43 мск) на автодороге Новый Каракан — Белово в районе села Поморцево. По предварительным данным, погибли три человека, еще пять пострадали.

"На место ДТП незамедлительно выехал прокурор Беловского района Сергей Красиков. Доследственная проверка находится на контроле местной прокуратуры", — сказала Тушкевич.

Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что столкнулись "КамАЗ" и маршрутное такси, скорее всего, ПАЗ. По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу, грузовик задел его прицепом, когда пытался уйти от столкновения.