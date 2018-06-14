У совладельцев "Суммы" Магомедовых арестовали акции по уголовному делу

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал акции группы "Сумма" братьев Магомедовых, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Александра Максимова.
"Наложен арест на акции группа "Сумма"", — сказала она, не уточняя детали.
Ранее по ходатайству следствия у братьев, которые, по данным Forbes, входят в один из богатейших семейных кланов России, арестовали четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах ряда бизнесов.
Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей.
Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.