В Иркутской области горит более 15 тысяч гектаров леса

ИРКУТСК, 14 июн – РИА Новости. Девятнадцать природных пожаров, возникших из-за гроз, действуют в Иркутской области в зоне космомониторинга на площади более 15 тысяч гектаров, еще более 50 гектаров леса горит в зоне авиапатрулирования и наземного наблюдения, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

За предыдущие сутки на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано семь пожаров на общей площади почти 40 гектаров. В зонах наземного и авиаконтроля зарегистрировано пять пожаров на площади более 50 гектаров, два из них в локализованном состоянии.

"В зоне космомониторинга находятся 19 природных пожаров, возникших из-за гроз, на общей площади 12 тысяч 802 гектара, покрытых лесом, и 2 тысячи 364 гектара не лесной территории", — говорится в сообщении.

В тушении пожаров 13 июня было задействовано 45 пожарных-десантников, 73 сотрудника лесной охраны, 49 мобилизованных граждан, 43 единицы наземной техники, один вертолет Ми-8.