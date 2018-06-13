Суд на Урале запретил эксплуатацию ТЦ из-за противопожарных нарушений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Красноуфимский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о запрете эксплуатации торгового центра "Ачит" из-за противопожарных нарушений, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.

Массовые проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей проводились МЧС совместно с прокуратурой по всей России после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек, большинство из которых — дети. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.

"Суд вынес определение об удовлетворении ходатайства прокуратуры о принятии обеспечительных мер, запретив эксплуатацию торгового центра "Ачит". Исковое заявление об устранении нарушений требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства будет рассмотрено по существу в Красноуфимском районном суде", — говорится в сообщении.

Прокуратура уточняет, что ранее надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило в торговом центре "Ачит" грубые нарушения требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства. В частности, в эвакуационном коридоре цокольного этажа допущено локальное занижение путей эвакуации, в лестничных маршах эвакуационных лестниц ступени разной высоты, при выходе из эвакуационной лестничной клетки допущен перепад высот, дверь эвакуационного выхода выполнена открывающейся против направления выхода из здания и другое, сообщает надзорное ведомство.

По итогам проверки прокуратура района направила исковое заявление в Красноуфимский районный суд с требованием обязать ТЦ устранить нарушения требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства.

Учитывая, что для рассмотрения по существу исковых требований потребуется определенное время, прокуратура направила ходатайство в суд о принятии обеспечительных мер в виде временного запрета эксплуатации до устранения нарушений, отмечает надзорное ведомство.