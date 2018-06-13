В Татарстане автомобиль упал в реку, погиб пятилетний ребенок

Поисковые работы на место падения автомобиля в реку на полуострове Щурячий

Поисковые работы на место падения автомобиля в реку на полуострове Щурячий

КАЗАНЬ, 13 июн — РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства гибели пятилетнего мальчика, который утонул в съехавшем в реку автомобиле, сообщает управление СК РФ по республике.

"Днем 12 июня в реке Волге у полуострова Щурячий в Зеленодольском районе в съехавшем в воду автомобиле утонул пятилетний мальчик. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ребенок находился один в салоне автомобиля ВАЗ-21099 и, предположительно, повернул ключ замка зажигания, после чего машина, стоявшая на крутом берегу, съехала в воду. Глубина реки в этом месте составляет более двух метров. Очевидцы вызвали сотрудников экстренных служб, которые, разбив стекло автомобиля, извлекли из салона тело ребенка.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности".