Источник: в Твери из загоревшегося ТЦ эвакуировали более 300 человек

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Свыше 300 человек эвакуировали из здания торгового центра "Тандем" в Твери, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После возгорания на третьем этаже 3-этажного торгового центра "Тандем" по адресу: Октябрьский проспект, дом 70, из здания вывели более 300 человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. Проводится проветривание помещений торгового центра. Обстоятельства возгорания выясняются.