В Пензе ввели режим повышенной готовности из-за взрыва газа в жилом доме

САРАТОВ, 11 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Режим повышенной готовности объявили в Пензе, где в воскресенье произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме, в результате которого пострадал один человек, сообщила пресс-служба городской администрации.
"В 23.00 мск в администрации города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы администрации города Виктора Кувайцева… На заседании комиссии принято решение объявить режим повышенной готовности с 10 июня, который позволяет организовать охрану объекта и принять оперативные меры по расселению граждан в случае необходимости", — говорится в сообщении.