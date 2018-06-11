В Пензе ввели режим повышенной готовности из-за взрыва газа в жилом доме

САРАТОВ, 11 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Режим повышенной готовности объявили в Пензе, где в воскресенье произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме, в результате которого пострадал один человек, сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее в МЧС сообщили, что взрыв бытового газа произошел в воскресенье в 19.55 мск во втором подъезде на третьем этаже в четырехэтажном двухподъездном жилом доме по адресу: Пенза, улица Крупской, 27, в результате госпитализирован работник газовой службы, из дома эвакуировали более 20 человек. Всего в доме 1962 года постройки 32 квартиры, в которых зарегистрированы 57 человек. По данным мэрии, взрыв произошел в результате утечки газа в пустой квартире, повреждены две квартиры, решение о ремонте дома будет принято после его обследования специалистами.

"В 23.00 мск в администрации города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы администрации города Виктора Кувайцева… На заседании комиссии принято решение объявить режим повышенной готовности с 10 июня, который позволяет организовать охрану объекта и принять оперативные меры по расселению граждан в случае необходимости", — говорится в сообщении.