В Самарской области в ДТП погибли два человека, сообщил источник

САМАРА, 10 июн — РИА Новости. Семь автомобилей столкнулись на трассе в Самарской области, в результате ДТП погибли два человека, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, в ДТП с семью машинами погибли двое, информация уточняется", — сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы Росавтодора, ДТП произошло вечером в воскресенье на 894-м километре трассы М-5 под Сызранью в Самарской области, из-за аварии перекрыто движение транспорта в сторону Москвы. В направлении Самары объезд организован через Сызрань.