В Хабаровском крае начали обследовать дом, пострадавший от взрыва

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Сотрудники МЧС с помощью комплекса "Струна" приступили к обследованию дома в поселке Октябрьский Хабаровского края, где произошел взрыв, сообщает ГУМЧС России по региону.
"В жилом доме в поселке Октябрьский продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. На месте с использованием комплекса "Струна" специалистами испытательной пожарной лаборатории проводится предварительная оценка состоянии несущих конструкций", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, несущие конструкции не пострадали. Есть повреждения лестничной клетки, остекления и дверей в квартирах. Наибольшие повреждения от пожара и хлопка получили три соседние квартиры второго этажа жилого дома, где разрушены межкомнатные перегородки. В администрации района создана межведомственная комиссия по оценке ущерба и проведению аварийно-восстановительных работ.
С жильцами дома работают психологи МЧС.