В Хабаровском крае начали обследовать дом, пострадавший от взрыва

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Сотрудники МЧС с помощью комплекса "Струна" приступили к обследованию дома в поселке Октябрьский Хабаровского края, где произошел взрыв, сообщает ГУМЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что в субботу в жилом пятиэтажном доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский в квартире на втором этаже произошел взрыв, погиб 89-летний мужчина, мужчина 63 лет госпитализирован с ожогами. Эвакуировано 60 жильцов. СК возбудил уголовное дело, прокуратура Хабаровского края проводит проверку. На территории Ванинского района введен режим ЧС.

"В жилом доме в поселке Октябрьский продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. На месте с использованием комплекса "Струна" специалистами испытательной пожарной лаборатории проводится предварительная оценка состоянии несущих конструкций", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, несущие конструкции не пострадали. Есть повреждения лестничной клетки, остекления и дверей в квартирах. Наибольшие повреждения от пожара и хлопка получили три соседние квартиры второго этажа жилого дома, где разрушены межкомнатные перегородки. В администрации района создана межведомственная комиссия по оценке ущерба и проведению аварийно-восстановительных работ.

С жильцами дома работают психологи МЧС.