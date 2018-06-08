В Красноярском крае потушили пожар в двухэтажном жилом доме

КРАСНОЯРСК, 8 июн — РИА Новости. Пожар в восьмиквартирном доме под Красноярском, охвативший около 500 квадратных метров, потушили почти за три часа, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что двухэтажный восьмиквартирный деревянный дом загорелся на площади около 500 квадратных метров в Лесосибирске.

По информации МЧС, возгорание зафиксировано ночью, тушение заняло около трех часов.

"Пожар потушен, в огне никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

В единой дежурной диспетчерской службе Лесосибирска сообщили, что сейчас на месте работает комиссия и оценивает ущерб.