Половину детей из лагеря, рядом с которым был пожар, вернули домой

САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Половина из более чем 170 эвакуированных детей из лагеря в Саратовской области, рядом с которым в среду горел камыш, вернулись к себе домой, а вторая половина размещена в помещении школы-интерната в городе Энгельсе, сообщили РИА Новости в министерстве информации и печати области.

После возгорания камыша неподалеку от детского оздоровительного лагеря имени Ю. А. Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области в среду из учреждения эвакуировали 217 человек, в том числе 171 ребенка. По данным МЧС, эвакуация проводилась из-за сильного задымления, никто не пострадал. Пожар на площади 2 гектара потушен. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что лагерь возобновит работу в четверг. Но власти региона уточнили, что работа лагеря возобновится после получения положительных проб воздуха.

"Родителей детей оперативно оповестили о ситуации. В лагере отдыхал 171 ребенок, среди них воспитанники детско-юношеских спортивных школ. В школе-интернате для обучающихся по адаптированным образовательным программам №1 Энгельса находятся 86 детей, они обеспечены всем необходимым, в том числе питанием, с ними находятся воспитатели. Остальные дети организованно отправлены домой", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что все воспитанники и персонал детского лагеря чувствуют себя хорошо. "Никакой угрозы их жизни и здоровью нет", — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время в лагере имени Гагарина работают представители областных министерства соцразвития, министерства образования, министерства молодежной политики и спорта, региональных управлений МЧС, МВД и Роспотребнадзора. Также в лагере находятся первый замминистра молодежной политики и спорта области Андрей Козлов и замглавы администрации Энгельсского района Татьяна Ванина.