Бывшего замглавы Владимирской области будут судить по делу о взятках

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Экс-замглавы Владимирской области по строительству Владимир Хвостов предстанет перед судом по уголовному делу о получении взяток на почти 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2014 году в городе Владимире обвиняемый через посредника получил взятку в 1,4 миллиона рублей. Деньги предназначались за принятие в пользу генерального директора двух коммерческих организаций решений по подготовке и направлению бюджетной заявки Владимирской области о включении строительства одного из детских дошкольных учреждений города в соответствующую федеральную программу.

С 2015 по 2016 год Хвостов через посредников получил в качестве взятки квартиру стоимостью порядка 6,4 миллиона рублей, а также более девяти миллионов рублей за согласование и выдачу проектов застройки микрорайона Сновицы-Веризино во Владимире в пользу того же коммерсанта.

Также в апреле 2014 года Хвостов через посредника получил взятку в размере 2,2 миллиона рублей за вынесение Главой города Владимира постановления об объявлении публичных слушаний, а в последующем – об утверждении их результатов и проекта планировки территории. В 2015 году обвиняемый аналогичным путем получил взятку в размере не менее 800 тысяч рублей от директора ООО и участника строительной организации за способствование при реализации федеральной программы "Жилье для российской семьи".

Как отметили в Следственном комитете, в рамках расследования был наложен арест на имущество обвиняемого, а также его родственников и иных лиц, на которых оформлялось имущество, приобретенное на полученные противоправным путем средства.

"Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.