Житель Ингушетии получил два года колонии за оправдание терроризма

НАЛЬЧИК, 6 июн – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к двум годам лишения свободы жителя Ингушетии, обвиняемого в публичном оправдании терроризма в интернете, сообщает прокуратура региона.

"Приговором суда 30-летний житель Ингушетии признан виновным в публичном оправдании терроризма с использованием сети интернет и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина в 2014 году разместил в открытом доступе на принадлежащем ему аккаунте в одной из соцсетей видеофайл, содержащий сведения о гибели идеолога и проповедника радикального течения ислама, лидера незаконных вооруженных формирований Александра Тихомирова ("Саида Бурятского").

"В тот же день он разместил в своем аккаунте под названным видеофайлом текстовый комментарий, содержащий одобрительную оценку деятельности Тихомирова. Согласно заключениям проведенных по делу экспертиз, в указанном видеофайле и текстовом комментарии к нему содержится оправдание террористической деятельности", — отмечает надзорное ведомство.