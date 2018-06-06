Опубликовано видео задержания главного "безопасника" МВД Дагестана

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания начальника собственной безопасности МВД по Дагестану Магомеда Хизриева.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ пришли в его офис и сообщили о возбуждении уголовного дела.

Хизриева и пятерых соучастников подозревают в даче взятки. Их задержали накануне.

По версии следствия, весной прошлого года Хизриев передал посредникам два миллиона долларов — часть суммы, которую тот согласился заплатить за содействие в его назначении на высокую должность в региональном МВД. Всего он должен был передать шесть миллионов.

Как пишет газета "Коммерсант", за два миллиона Хизриев пытался договориться, чтобы из его досье удалили все компрометирующие сведения. "Чистое" досье ему понадобилось, чтобы через год претендовать на пост главы МВД Дагестана.

По оперативным данным, сохранить место в милиции, а затем и занять высокую должность в полицейском ведомстве полковнику помогли бывший глава дагестанского отделения Пенсионного фонда, депутат Народного собрания республики Сагид Муртазалиев и его правая рука, экс-глава Кизлярского района Андрей Виноградов.