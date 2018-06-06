Суд прекратил дело о банкротстве бывшего главы "Трансаэро" Плешакова

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве бывшего председателя совета директоров и одного из совладельцев разорившейся авиакомпании "Трансаэро" Александра Плешакова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Представитель Плешакова подтвердил исполнение обязательств перед ВТБ.
Суд по просьбе банка взыскал с должника судебные расходы по этому делу в размере около 7 тысяч рублей.
Заявление ВТБ о банкротстве Плешакова поступило в арбитраж 27 апреля, 10 мая оно было принято к производству. Поскольку другие кредиторы до заседания в среду свои требования к экс-главе "Трансаэро" не предъявили, суд, признав заявление ВТБ, необоснованным, прекратил производство по делу.
На начало ноября 2015 года крупнейшими акционерами компании являлись супруги Александр и Ольга Плешаковы, также среди акционеров была мать Плешакова — глава Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина, которая до лета 2015 года была членом совета директоров перевозчика.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 сентября 2017 года признал авиакомпанию банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" на тот момент почти в 144 раза превышали оценку ее реальных активов.