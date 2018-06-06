В Екатеринбурге выясняют, почему женщина умерла у входа в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку информации о гибели женщины около больницы в Екатеринбурге, сообщает в среду надзорное ведомство Свердловской области.

По данным местных СМИ, вечером 5 июня прохожие обнаружили на входе на территорию Центральной городской клинической больницы №23 лежащую на земле женщину, которая была в сознании и общалась с людьми, пытавшимися помочь. К приезду на место скорой помощи жительница Екатеринбурга уже не подавала признаков жизни. Отмечается, что после осмотра врачи уехали и оставили женщину лежать на земле. При этом приемный покой больницы был в нескольких сотнях метров от пациента.

"Как установлено сотрудниками прокуратуры в ходе первоначального сбора информации, женщина действительно в этот день посещала больницу №23 для проведения медицинской манипуляции. Она длительное время лечилась в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы, перешла дорогу и дожидалась такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже", – говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас сотрудники ведомства выясняют, была ли оказана женщине необходимая медпомощь. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.