"Придете, когда убьет": почему жертвы домашнего насилия остаются без защиты

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Сломанная челюсть, выбитые зубы, сотрясение мозга и ожоги от сигарет на груди — так закончились романтические отношения для девушки из Архангельска, чей молодой человек оказался слишком ревнив. Потерпевшей предстоит несколько сложных и дорогостоящих операций. Подозреваемый в избиении до сих пор на свободе. О том, почему полиция не спешит вмешиваться в любовные конфликты и что делать женщинам, которым угрожает вроде бы самый близкий человек, — в материале РИА Новости.

Слепая ревность

Год назад 24-летняя Любовь Юсупова познакомилась в социальных сетях с 27-летним Кириллом Лариным. Виртуальное общение переросло в чувство, однако на встречу в реальности молодой человек долго не решался. Наконец признался: он сидит в колонии за мошенничество. Однако это не смутило Любу, она стала ездить к Кириллу на свидания.

© Фото : предоставленно родственниками Юсуповой Кирилл Ларин © Фото : предоставленно родственниками Юсуповой Кирилл Ларин

Он освободился в конце апреля по УДО. Влюбленные сразу сняли комнату в коммуналке. Однако счастье продлилось недолго. "Тринадцатого мая Кирилл вернулся с работы, выпил пива и внезапно принялся избивать Любу, обвиняя в измене, — рассказывает РИА Новости сестра потерпевшей Екатерина Петрушева. — Трое суток продержал ее взаперти и всячески издевался: тушил о грудь сигареты, физически унижал. Угрожал зарезать, вывезти тело в лес, сжечь и забросать щелочью, чтобы никто не нашел".

Кроме того, бывший заключенный зашел в аккаунт Юсуповой во "ВКонтакте" и от ее имени разослал друзьям и знакомым сообщения с просьбой одолжить денег на оплату квартиры. Когда девушка не явилась на работу, родственники заподозрили неладное и забили тревогу, однако сделать ничего не могли. "Мы даже не знали их адрес, потому что Кирилл запретил сестре его кому-либо сообщать. Он не разрешал ей с нами общаться, — объясняет Петрушева. — Выяснить, где они живут, нам удалось через коллег Любы. Ларин открыл дверь только через 40 минут, когда уже приехала полиция".

Войдя в квартиру, родители Юсуповой дочь не узнали — настолько сильно она была избита и покалечена. Врачи диагностировали перелом носа, множественные ушибы мягких тканей тела и головы, сотрясение мозга, ушиб грудины, переломы челюсти, ребер и поясничных позвонков. Также были выбиты зубы.

© Фото : представленно родственниками Любови Юсуповой Любовь Юсупова до и после избиения © Фото : представленно родственниками Любови Юсуповой Любовь Юсупова до и после избиения

Полицейские задержали Ларина и доставили в отдел полиции, где он заявил, что и пальцем никого не трогал, а откуда на Юсуповой побои — не знает. Оперативники довольствовались письменной объяснительной и отпустили его домой.

На следующий день родители Любы положили им на стол заявление, доследственная проверка по которому затянулась на несколько недель. В итоге, как сообщил РИА Новости руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Архангельской области подполковник Иван Распутин, возбудили три уголовных дела по статьям: "Вымогательство", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Угроза убийством".

Параллельно родственники пострадавшей обратились в Следственный комитет и прокуратуру. По их словам, после инцидента Ларин угрожал Юсуповой в социальных сетях и требовал забрать заявление. Впрочем, очень скоро молодой человек сам оказался на больничной койке — 27 мая его госпитализировали после драки. По странной иронии судьбы, Любовь лежала в палате этажом выше. Чтобы не рисковать, медики перевели девушку в другую больницу. Отметим, что подозреваемый до сих пор на свободе, меру пресечения ему пока так и не определили.

Сорок восемь ножевых

"К сожалению, многие сотрудники правоохранительных органов стараются не лезть в отношения между молодыми парами и семейные конфликты. Пользуясь юридической неграмотностью людей, могут вообще не принять заявление, — объясняет РИА Новости адвокат Сергей Матюшенко. — Либо полицейские с сочувствием и пониманием относятся к тому, на кого поступила жалоба, и ограничиваются лишь профилактической беседой".

В прошлом году разладились отношения жителей Солнечногорска, 28-летней Елены Вербы с мужем, спецназовцем Сергеем Гусятниковым. Девушка потребовала развода, но получила категорический отказ. "Однажды супруг вывез Лену в лес, приставил к горлу нож и избил, — рассказывает РИА Новости мать потерпевшей Анна Верба. — Сотрудники травмпункта, в котором дочери оказывали помощь, сообщили в полицию, но никто ничего не сделал".

© Фото : из личного архива Елена Верба вместе с сыном © Фото : из личного архива Елена Верба вместе с сыном

В итоге утром 5 января семилетний сын Елены обнаружил маму убитой. Судмедэксперты насчитали на теле 48 ножевых ранений. Гусятников пытался скрыть следы преступления, но потом сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Уголовное дело возбудили по первой части статьи 105 "Убийство". Сейчас адвокаты Вербы добиваются переквалификации на вторую часть — "Убийство, совершенное с особой жестокостью".

Порой полицейские действуют с откровенным цинизмом. На днях в Орле прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшей старшей участковой городского УМВД Натальи Башкатовой, обвиняемой по статье "Халатность". В ноябре 2016-го она приехала на вызов в квартиру местной жительницы Яны Савчук, которую избивал ее молодой человек, Андрей Бочков.

Участковая приняла заявление об угрозе убийства лишь после настоятельных требований потерпевшей, а перед уходом сказала девушке: "Если вас убьют, мы обязательно приедем, труп опишем, не переживайте". Через пять минут после отбытия полицейских Бочков убил Яну.

От любви до ненависти

"Проблема в том, что всеми инцидентами так называемого частного обвинения (побои и причинение легкого вреда здоровью. — Прим. ред.) в силу норм Уголовно-процессуального кодекса занимаются не сотрудники полиции, а мировые судьи, — объясняет РИА Новости председатель одной из московских коллегий адвокатов Георгий Тер-Акопов. — Правила составления заявления, с которым потерпевший обращается к мировому судье, довольно простые. Однако стоит не приложить хотя бы копии справок или паспорта, обращение останется без движения. Добиться возбуждения уголовного дела крайне сложно. Это, конечно, препятствует защите интересов граждан".

По его словам, было бы гораздо лучше, если бы все заявления принимали и рассматривали полицейские, а уже потом собранную информацию передавали мировым судьям. "После декриминализации побоев случаи домашнего насилия участились, — добавляет юрист. — И это очень опасно, потому что люди, регулярно избивающие своих жен и подруг, в любой момент могут переступить психологический барьер, и побои превратятся в издевательства. И все кончится убийством".

На днях в Липецкой области оглашали приговор сразу по двум громким делам. Примечательно, что оба трагических инцидента произошли в городе Лебедянь с разницей всего в две недели. В середине декабря проживавшие вместе Максим Грибанов и Анастасия Овсянникова серьезно поссорились на почве ревности. Пара начала выяснять отношения на автозаправке, никто из очевидцев вмешиваться не рискнул. По возвращении домой Грибанов жестоко избил Овсянникову — на следующий день ее госпитализировали с гематомой головного мозга, переломами ребер и многочисленными ушибами.

Спустя три дня Настя скончалась. Только после этого Максима задержали. Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Лебедянский районный суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Двадцатилетнюю Ларису Нефедову 30 декабря 2017-го избил бывший супруг Алексей Гостев. "Он ударил меня ногой в живот, повалил на пол, взял нож и стал срезать волосы, но задел кожу, вырвав целый кусок, — вспоминает пострадавшая. — Потом бил головой о стену и уже собирался скинуть меня с четвертого этажа, но не смог и попытался изнасиловать". Девушку спасла ее бабушка, случайно заглянувшая в гости.

Из больницы, куда с сотрясением мозга и различными травмами поступила Нефедова, о происшествии сразу сообщили в полицию. Преступника задержали через десять дней в Москве. Его обвинили по трем статьям "Причинение легкого вреда здоровью", "Незаконное проникновение в чужое жилище" и "Кража". Гостев пошел на сделку со следствием и получил всего один год исправительных работ.

© Фото : УМВД по Липецкой области Алексей Гостев получил один год исправительных работ © Фото : УМВД по Липецкой области Алексей Гостев получил один год исправительных работ

"Большинство жертв домашнего насилия не знают, что им делать, — говорит юрист Екатерина Козакевич. — Во-первых, нужно сходить в травмпункт и зафиксировать побои. Во-вторых, подать заявление в полицию и добиваться возбуждения уголовного дела. Также стоит поговорить с очевидцами происшествия, чтобы потом на допросе они подтвердили показания. Семейные отношения касаются лишь двоих, это понятно, однако ради сохранения здоровья и жизни лучше не замалчивать такие случаи. Многие потерпевшие думают, что если обратятся в правоохранительные органы, то в следующий раз им достанется еще больше. Но после избиения нельзя ждать, надеясь на лучшее, — все это обязательно повторится".