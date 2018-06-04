Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге возросло до 24

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Двадцать четыре человека пострадали в результате аварии с автобусом в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

Во вторник в 16.15 по местному времени (14.15 мск) на седьмом километре Сибирского тракта столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и маршрутный автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия автобус упал в кювет и перевернулся. В момент ДТП в нем находилось 30 человек. Областной главк МВД сообщал о госпитализации 17 человек.

"Предварительно, пострадали 24 человека, некоторые в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Пока точное количество пострадавших уточняется, потому что все поступают в больницы. Водитель и кондуктор автобуса от госпитализации отказались", — сказала собеседница агентства. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, после столкновения маршрутного автобуса с микроавтобусом были госпитализированы 22 человека.

© Фото : МЧС России по Республике Крым "Гнал по встречке". Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Крыму Информацию о 24 пострадавших агентству подтвердили в областном главке МВД. По словам руководителя пресс-службы региональной полиции Валерия Горелых, трое госпитализированы в тяжелом состоянии, еще трое пострадавших несовершеннолетние – двое 17-летних подростков и один мальчик 13 лет.

Как отметили в прокуратуре, по предварительным данным, виновником ДТП является водитель Daewoo Nexia, который выехал на встречную полосу и по касательной задел автобус. Сейчас проверяется, был ли он в состоянии опьянения в момент аварии.