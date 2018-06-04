В Екатеринбург после ДТП с автобусом госпитализировали 17 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Семнадцать человек госпитализированы в результате аварии с автобусом в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Авария произошла в 16.15 по местному времени (14.15 мск) на седьмом километре Сибирского тракта. По данным ГУ МВД по Свердловской области, водитель иномарки Daewoo Nexia, двигаясь по Сибирскому тракту, столкнулся с впереди двигавшейся машиной марки Fiat, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что после столкновения маршрутного автобуса с микроавтобусом на улице Сибирский тракт в Екатеринбурге были госпитализированы 22 человека.

"В результате сильного удара автобус опрокинулся и лег на бок. По предварительным данным, в горбольницы Екатеринбурга №36 и №24 доставлены с различными травмами 17 человек. Сведений о погибших нет. На месте ЧП работают шесть экипажей ГИБДД и пять бригад скорой помощи", – сказал Горелых.

Сейчас, по словам Горелых, на данном участке дороги движение временно приостановлено сотрудниками полиции, так как Daewoo Nexia находится на середине проезжей части. В эти минуты органы внутренних дел работают с водителем иномарки и проверяют его на наличие алкоголя в крови.