МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Дагестане во время контртеррористической операции нейтрализовали главаря банды, сообщает пресс-служба национального антитеррористического комитета.
Операция велась в Цумадинском районе. Боевик отказывался сдавать оружие и стрелял в бойцов спецназа ФСБ.
"Предварительно он опознан как главарь "цумадинской" банды", — говорится в сообщении.
На месте столкновения обнаружено оружие и боеприпасы. Потерь среди личного состава и пострадавших среди гражданского населения нет.
В конце апреля ФСБ найтрализовала 11 сторонников "Исламского государства"*, которые планировали покушения на сотрудников правоохранительных органов и представителей власти.
*Террористическая организация, запрещена в России.
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