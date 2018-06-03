Сотрудник правоохранительных органов во время спецоперации около поселка Кванада Цумадинского района в Дагестане. 3 июня 2018

Сотрудник правоохранительных органов во время спецоперации около поселка Кванада Цумадинского района в Дагестане. 3 июня 2018

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Дагестане во время контртеррористической операции нейтрализовали главаря банды, сообщает пресс-служба национального антитеррористического комитета.

Операция велась в Цумадинском районе. Боевик отказывался сдавать оружие и стрелял в бойцов спецназа ФСБ.

"Предварительно он опознан как главарь "цумадинской" банды", — говорится в сообщении.

На месте столкновения обнаружено оружие и боеприпасы. Потерь среди личного состава и пострадавших среди гражданского населения нет.

В конце апреля ФСБ найтрализовала 11 сторонников "Исламского государства"*, которые планировали покушения на сотрудников правоохранительных органов и представителей власти.

*Террористическая организация, запрещена в России.

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