Жительницу Ингушетии подозревают в участии в деятельности террористов в САР

НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в участии в деятельности террористической организации в Сирии, сообщает региональное СУСК РФ.

"По данным следствия, в апреле 2014 года ныне 25-летняя жительница Ингушетии убыла в Турцию, откуда в июле 2015 года переправилась на территорию Сирии, где добровольно вступила в вооруженную организацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", — говорится в сообщении.

По информации следователей, находясь в рядах данной организации, девушка выполняет функции по оказанию медицинской помощи террористам, приготовлению им пищи, ремонту и стирке их обмундирования, а также уборке помещений. При этом до настоящего времени она не предприняла меры к добровольному прекращению своего участия деятельности в международной террористической организации.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической" УК РФ", — отмечает ведомство. Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, знакомые и родственники подозреваемой, установлен маршрут ее передвижения. Проводятся и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — уточняет СУСК.