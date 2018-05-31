В Самарской области из-за непогоды пострадали восемь человек

САМАРА, 31 мая — РИА Новости. Восемь человек пострадали из-за штормового фронта в Самарской области, сообщает правительство региона.

По данным Приволжского УГМС, 30 мая вечером в Самарской области прошли грозы, ливни, град с порывами ветра до 18-23 метров в секунду, местами — до 25-27 метров в секунду.

"Погибших нет, пострадало восемь человек, из них шесть человек в Самаре, по одному человеку в Тольятти и Сызрани", — говорится в сообщении.

По словам начальника ГУМЧС по региону Олега Бойко, которого цитирует пресс-служба, было нарушено электроснабжение в 25 населенных пунктах, газоснабжение — в трех населенных пунктах, частично повреждены кровли домов и социально-значимых объектов в восьми населенных пунктах, повалены 82 дерева и три рекламных щита в пяти муниципалитетах, повреждено 29 автомобилей.

По данным пресс-службы, аварийные бригады сразу же приступили к устранению повреждений линий электропередачи и газопроводов. К 7.00 (6.00 мск) 31 мая было полностью восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах, в ближайшее время планируется восстановить газоснабжение.