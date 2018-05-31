В Кабардино-Балкарии возросло число погибших в ДТП с "ГАЗелью" и грузовиком

НАЛЬЧИК, 31 мая — РИА Новости. Количество погибших в результате столкновения пассажирской "Газели" и "КамАЗа" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии выросло до двух человек, а пострадавших с 11 до 14 человек, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
"Число погибших выросло до двух человек. Одна из пострадавших — 49-летняя жительница селения Нижний Куркужин — от полученных травм скончалась в больнице", — сказал собеседник агентства.
По данным МВД, в лечебные учреждения после аварии были доставлены 14 человек.