В Хабаровске полицейский не обращал внимания на жалобы о педофиле

ХАБАРОВСК, 31 мая — РИА Новости. Хабаровские следователи возбудили уголовное дело против участкового полиции, которого подозревают в том, что он оставил без внимания сообщения о сексуальных связях взрослого мужчины и несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает краевой главк Следственного комитета.

По версии следствия, осенью прошлого года участковому неоднократно сообщали о преступлениях, которые регулярно совершаются в отношении ребенка. Однако он не принял никаких мер.

В мае этого года мужчину, растлевавшего мальчика, признали виновным и приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима.

В отношении старшего участкового уполномоченного возбудили дело о халатности. Его отстранили от должностных обязанностей. При этом он признал вину и раскаялся.

Краевое управление МВД проводит служебную проверку, по результатам которой руководство примет решение о дальнейшем прохождении участковым службы и о привлечении к ответственности его непосредственного начальника.