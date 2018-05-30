Евкуров назвал имя одного из участников нападения на церковь в Грозном

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал имя и рассказал об одном из нападавших на храм в Грозном, где были убиты двое сотрудников полиции и один прихожанин церкви.

В субботу, 19 мая, четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного с целью захвата прихожан. При нападении были убиты двое полицейских из ГУ МВД по Саратовской области, охранявших церковь, и один из прихожан, еще двое сотрудников полиции ранены. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в ходе спецоперации все четверо боевиков были уничтожены. Как сообщалось ранее, один из нападавших был жителем Малгобекского района Ингушетии.

"О молодом человеке известно, что его зовут Ахмет Цечоев, уроженец Республики Ингушетия, 2000 года рождения, из приличной семьи. Проживал в Малгобеке, а в 2015 году после окончания школы уехал учиться в Грозный в медицинский колледж", — сказал Евкуров РИА Новости.

По его словам, до этого момента в поле зрения правоохранительных органов молодой человек не попадал.

"То, что он сделал вместе остальными тремя боевиками, является преступным актом. Что его побудило вступить в ряды членов НВФ (незаконное вооруженное формирование – ред.), сейчас разбираются правоохранительные органы", — добавил глава Ингушетии.