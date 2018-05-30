Евкуров назвал имя одного из участников нападения на церковь в Грозном

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал имя и рассказал об одном из нападавших на храм в Грозном, где были убиты двое сотрудников полиции и один прихожанин церкви.
"О молодом человеке известно, что его зовут Ахмет Цечоев, уроженец Республики Ингушетия, 2000 года рождения, из приличной семьи. Проживал в Малгобеке, а в 2015 году после окончания школы уехал учиться в Грозный в медицинский колледж", — сказал Евкуров РИА Новости.
По его словам, до этого момента в поле зрения правоохранительных органов молодой человек не попадал.
"То, что он сделал вместе остальными тремя боевиками, является преступным актом. Что его побудило вступить в ряды членов НВФ (незаконное вооруженное формирование – ред.), сейчас разбираются правоохранительные органы", — добавил глава Ингушетии.