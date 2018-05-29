"Мисс Татарстан" обвинила полицейских в нападении

КАЗАНЬ, 29 мая — РИА Новости. Казанское управление МВД проводит служебную проверку по заявлению местной жительницы Виктории Буянцевой — "Мисс Татарстан — 2006". Она обвиняет полицейских в нападении, сообщил РИА Новости представитель УВД.
Выйдя из полиции, Буянцева направилась к медикам, которые установили, что она не была под действием алкоголя или наркотических веществ. В травмпункте зафиксировали ушибы, растяжение руки и плеча и ссадины. Девушка утверждает, что полицейские нанесли ей физический, моральный и материальный (порвали золотую цепочку) ущерб. Она настаивает на привлечении их к уголовной ответственности.
Он уточнил, что имена полицейских, находившихся на месте задержания, известны.
Источник в следственных органах рассказал РИА Новости, что республиканский главк СК также проводит проверку. По его словам, буквально за полчаса до инцидента с Буянцевой в том же дворе задержали другую девушку с наркотиками.