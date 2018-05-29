Три воздушных судна отправились на поиски пропавшего в Забайкалье вертолета

ЧИТА, 29 мая — РИА Новости. Три воздушных судна МЧС России и читинских спасателей направлены на поиски исчезнувшего вертолета Ми-2 в Забайкалье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.

Поиски проходят в Сохондинском заповеднике, расположенном в Кыринском районе Забайкальского края, уточнил собеседник агентства.

"Вертолёт Ми-8 МЧС России, Cessna и Ан-26 читинских спасателей направлены на поиски исчезнувшего вертолёта в Забайкалье", — сообщили в пресс-службе МЧС.

Вертолёт Ми-2, принадлежащий региональному отделению ДОСААФ, был арендован Сохондинским заповедником, совершал облёт для его нужд и не вышел на связь в 14.00 (08.00 мск). На его борту предварительно находились три человека.