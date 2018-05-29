В Якутске подсчитывают ущерб от урагана

ХАБАРОВСК, 29 мая — РИА Новости. Власти Якутска приступили к определению и подсчету ущерба, который нанес городу ураганный ветер в понедельник вечером, сообщается на мэрии.

Отмечается, что вечером в понедельник порывы ветра в Якутске достигали 20 метров в секунду, в поселке Маган, который входит в состав Якутска, – до 24 метров в секунду.

"Предварительно устанавливается нанесенный ущерб", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте, первый замглавы города Сергей Игнатенко вечером в понедельник провел экстренное совещание комиссии по ЧС, где сообщил, что последствия ураганного ветра будут ликвидированы в ближайшее время.

"У всех подразделений окружной администрации (Якутска), задействованных в ликвидации последствий бури, введен круглосуточный режим работы. Всем службам и управлениям даны указания. Все последствия, связанные с безопасностью, — а это упавшие ограждения, рекламные конструкции, светофоры, дорожные знаки и остановки – будут устранены за ночь. Серьезные последствия, такие как повреждения кровли, ликвидируем чуть позже", — приводятся в сообщении слова Игнатенко.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, во вторник утром в Якутске ветер стих до шести метров в секунду, отмечаются порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха — 10 градусов тепла.