Сбербанк оплатит реставрацию пострадавшей от вандализма картины Репина

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сбербанк принял решение взять на себя расходы по реставрации пострадавшей от вандализма картины Репина "Иван Грозный и сын его Иван", сообщил журналистам через пресс-службу глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"После произошедшего в Третьяковской галерее с картиной Репина мы решили помочь в кратчайшие сроки вернуть ценнейший экспонат посетителям музея. Мы предложили содействие в проведении быстрой и качественной реставрации картины", — сказал он.

"Более того, Сбербанк предлагает музею сделать самые современные средства защиты наиболее ценных картин экспозиции — например, особо прочные короба, используемые в других музеях такого уровня. Нужно сделать все, чтобы избежать повторения инцидентов в будущем", — добавил Греф.

На сайте Третьяковской галереи отмечается, что Сбербанк рассматривает возможность приобретения в дар Третьяковской галерее специальных современных средств защиты для наиболее ценных экспонатов. "Третьяковская галерея с благодарностью принимает помощь крупнейшего банка страны и будет рада такому сотрудничеству", — говорится на сайте галереи.

В пятницу в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Подозреваемый в повреждении картины житель Воронежа Игорь Подпорин был задержан, против него возбудили уголовное дело по части 1 уголовной статьи 243 (повреждение объектов культурного наследия). Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей.

Картине нанесены серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены.