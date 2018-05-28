В Сети появилось видео избиения посетителя магазина на Новом Арбате

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Сети появилась видеозапись конфликта, во время которого сотрудники сетевого супермаркета на улице Новый Арбат в Москве напали на мужчину, избив его тележкой.
После этого мужчину оттаскивают в угол, поднимают на ноги и обыскивают, продолжая наносить побои.
Ранее в дежурную часть полиции поступило заявление от 35-летнего мужчины, который сообщил, что в служебном помещении одного из сетевых супермаркетов на него напали сотрудники магазина. По его словам, злоумышленники избили его, используя тележку и предмет, похожий на электрошокер, а затем похитили денежные средства.