В Саратове проведут проверку после инцидента с пьяным водителем министра

САРАТОВ, 28 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил провести служебную проверку в отношении министра финансов региона Александра Выскребенцева, который якобы ехал в нерабочее время на служебном автомобиле с пьяным водителем, сообщила РИА Новости представитель главы региона Нина Попова.

Ранее телеканал "Рен-ТВ" опубликовал видео, на котором запечатлено, как инспекторы ГИБДД в Саратове остановили автомобиль, за рулем которого оказалась пьяная женщина. Она представилась чиновницей администрации Октябрьского района Саратова, а на заднем сиденье лежал мужчина, похожий на Выскребенцева. В главке МВД сообщили РИА Новости, что автомобиль Suzuki Grand Vitara был остановлен в Саратове 25 мая в 4.30 мск, на 34-летнюю женщину-водителя машины составлен протокол за отказ от медицинского освидетельствования.

"По инциденту с Выскребенцевым губернатор Валерий Радаев дал поручение вице-губернатору Игорю Пивоварову создать комиссию и провести служебную проверку", — сказала собеседница агентства.

Ранее в областной прокуратуре РИА Новости сообщали, что начали проверку по данным, что министр финансов региона мог использовать в нерабочее время служебный автомобиль. Ведомство намерено установить также, был ли факт передачи машины другому лицу и нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения. В администрации Саратова отметили, что связи с информацией о причастности к инциденту сотрудницы районной администрации может быть проведена служебная проверка.

Александру Выскребенцеву 36 лет, он является членом правительства области в ранге министра с 2012 года, в том числе с 2014 года возглавляет областной Минфин. По итогам 2017 года он занял третье место среди министров Саратовской области по объему задекларированных доходов, которые составили у главы Минфина области 2,755 миллиона рублей, что всего на 0,5% выше уровня 2016 года.