Глава ГУМЧС по Кузбассу не признал свою вину по делу о пожаре в Кемерово

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов во время избрания ему меры пресечения в Кемеровском областном суде. 26 мая 2018

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов во время избрания ему меры пресечения в Кемеровском областном суде. 26 мая 2018

КЕМЕРОВО, 28 мая — РИА Новости. Начальник главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов, ставший фигурантом дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", не признал свою вину во время заседания Центрального районного суда, где в понедельник решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

СК РФ ранее сообщил о возбуждении дела против Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева и иных лиц, подозреваемых в халатности и растрате. Оба были задержаны, следствие ходатайствует об их аресте на два месяца. Адвокат и сам Мамонтов просят назначить домашний арест.

"Я готов давать показания… Свою вину не признаю. Виновным себя не считаю", — сказал Мамонтов и отметил, что также готов к очным ставкам со свидетелями, которые дали против него показания, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела.

Мамонтов выразил соболезнования потерпевшим и их семьям. "Вы думаете, что виноваты те, кто должен был спасать… Когда мы с вами общались в школе, где находился штаб (ликвидации пожара в ТЦ), я вам обещал, что буду содействовать следствию, надо разобраться, кто же виновен в данной страшной трагедии. Я свое обещание сдержал и держу", — сказал он. Глава ГУМЧС ещё раз призвал сторону пострадавших не обвинять пожарных и спасателей. "Даже находясь на скамье подсудимых, я ни грамма не разочаровался в службе. Благородная служба — спасать людей, работать на пожарах и быть нужным людям", — добавил Мамонтов.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня".

Кроме того, следствие обвиняет Мамонтова в хищении и растрате с использованием своего служебного положения более 1,8 миллиона рублей областного ГУМЧС.

Мамонтов отметил, что в ходе предварительного следствия у него не нашли "ни крупной суммы, ни сбережений". "Денежное довольствие за апрель практически полностью ушло на адвоката, за май — изъято в ходе следствия. Других источников дохода у меня нет", — добавил он.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. По уголовному делу ранее были задержаны и арестованы восемь человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.