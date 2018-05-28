Дожди и холод поставили под угрозу посевную кампанию под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 28 мая – РИА Новости. Аномально холодная и дождливая погода в мае поставила под угрозу выполнение планов весенних полевых работ в Новосибирской области; яровые культуры засеяны только на 24% площадей, сообщил в понедельник врио министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"Западно-Сибирским управлением гидрометслужбы продолжает фиксироваться опасное агрометеорологическое явление — переувлажнение почвы. Это вызвано как осадками, так и аномально низкими температурами. Зафиксировано отклонение по температурному режиму от многолетних среднеклиматических норм в мае по большинству районов на 5-6 градусов", — сказал Лещенко на оперативном совещании в областном правительстве.

Врио министра отметил, что комплекс опасных метеорологических явлений ставит под угрозу исполнение плана ярового сева в регионе, к которому приступили уже все хозяйства.

"Сельхозпредприятия не могут выйти на параметры рабочих планов. Всего в сутки мы должны засевать 97 тысяч гектаров, но фактически выработка на прошедшей неделе составила 39 тысяч гектаров в сутки – это 40% от норматива. На 27 мая яровые культуры размещены на площади 480 тысяч гектаров – 24% от запланированной посевной площади. В прошлом году на эту дату яровые были засеяны на площади 1,560 миллиона гектаров (71%). Зерновые посеяны на площади 327 тысячах гектаров – 22% от плана, в том числе основная культура — пшеница на 162 тысячи гектаров, что составляет всего 16% от плана", — сообщил Лещенко.