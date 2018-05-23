В Калининградской области задержали группу вербовщиков ИГ*

КАЛИНИНГРАД, 23 мая — РИА Новости. В Калининградской области задержали восьмерых выходцев из республик Средней Азии, их подозревают в связях с ИГ*, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.

Задержанные состояли в группировке "Джамаат Таухид валь-Джихад"*, входящей в состав "Исламского государства"*. Оперативники установили, что двое через закрытые каналы в мессенджерах, в том числе в Telegram, общались с участниками незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирии.

По указанию из-за рубежа подозреваемые вели "вербовочную работу в интересах <…> террористического сообщества", отмечают в ведомстве.

Во время обысков сотрудники ФСБ изъяли компьютеры и мобильные телефоны с пропагандистскими видеоматериалами, а также банковские карты, которые, предположительно, использовали в преступных целях.

В отношении двух задержанных решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности". Еще трех будут судить за то, что они не сообщили о противозаконной деятельности группировки. Остальных иностранных граждан выдворят из России.

В начале мая в ФСБ отчитались об успешном уничтожении ячейки боевиков в Ярославле. По информации пресс-службы ведомства, сторонники ИГ* планировали устроить несколько терактов. У задержанных изъяли арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Всего с начала этого года российские силовики ликвидировали 12 бандитских группировок, планировавших шесть террористических атак. Задержаны 189 и уничтожены 15 боевиков и их пособников.