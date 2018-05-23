В Краснодарском крае возбудили дела в отношении двух рыбаков с Украины

СОЧИ, 23 мая – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении двух украинских рыбаков, задержанных краснодарскими пограничниками в акватории Азовского моря в мае, сообщила пресс-служба пограничного управления (ПУ) ФСБ России по Краснодарскому краю.

Ранее управление госслужбы Украины по ЧС в Запорожской области, сообщило, что 10 мая в акватории Азовского моря исчезли двое рыбаков из Бердянска, которые на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и не вернулись. Позже краснодарские пограничники задержали в акватории Азовского моря маломерное судно с двумя браконьерами без документов.

По сообщению регионального погрануправления, рыбаков задержали, когда они на моторной лодке подошли со стороны сопредельного государства к месту, где ранее установили незаконные орудия лова – ставные сети. Нелегальные действия были пресечены силами сотрудников береговой охраны, патрулировавшими этот район.

"В ходе проверочных мероприятий сотрудниками краевого погрануправления из браконьерских сетей были извлечены две особи краснокнижного осетра русского и более 30 экземпляров камбалы-калкан в снулом состоянии. Рыбаков доставили в порт города Ейска для установления личности, а на судно был наложен арест. В отношении граждан Украины возбуждены уголовные дела, которые предусматривают, в том числе, лишение свободы на срок до пяти лет", — говорится в сообщении ведомства.