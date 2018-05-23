Жителя Нижнего Новгорода будут судить за похищение человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Дело жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве 3 миллионов рублей, передано в суд, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 26 февраля 2017 года обвиняемый вместе с неустановленными следствием лицами напал на нижегородского предпринимателя и затащил в автомобиль, связав руки и ноги скотчем, затем они перевезли похищенного в гараж, где обвиняемый, угрожая избиением, стал вымогать у похищенного 3 миллиона рублей. На следующий день 32-летний потерпевший, воспользовавшись тем, что остался в помещении гаража один, смог освободиться и скрыться с места преступления, отмечает СК.

"Обвиняемый признал вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении СУСК.