СК возбудил дело после ДТП с экскурсионным автобусом в Псковской области

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с экскурсионным автобусом в Псковской области, в котором пострадал 21 человек, в том числе 13 детей, сообщил Следственный Комитет РФ в своем канале в мессенджере "Там-Там".

Во вторник около 8.00 у деревни Цапелька Струго-Красненского района водитель экскурсионного автобуса "Неоплан", следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург, не справился с управлением и съехал в кювет.

"После ДТП с автобусом в Псковской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили детей и взрослых, водителя автобуса, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.