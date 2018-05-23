Жительница Уфы скончалась после пластической операции в частной клинике

УФА, 23 мая — РИА Новости. Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах гибели жительницы Уфы, которая скончалась спустя несколько дней после проведенной в частной клинике пластической операции, сообщает региональное управление СК РФ.

"По данным следствия, инцидент произошел в середине февраля текущего года в Уфе. В одной из частных клиник города 33-летней женщине была проведена пластическая операция. После выписки из больницы самочувствие женщины ухудшилось, и спустя несколько дней она скончалась у себя дома", — говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

"Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе явилась ли пластическая операция причиной гибели женщины. Необходимая документация из клиники изъята, допрошены руководство и медицинский персонал", — сообщает региональное управление СК РФ.