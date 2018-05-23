В Хабаровском крае двухлетнего ребенка нашли мертвым в яме

ХАБАРОВСК, 23 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела ребенка в яме с водой в поселке Молодежный Хабаровского края, сообщает СУСК РФ по региону в среду.

Как сообщает следствие, 22 мая в поселке Молодежный Комсомольского района во время прогулки пропал двухлетний мальчик. Его тело обнаружили на соседнем участке в неглубокой яме с водой. Владелец участка выкопал яму под столб для установки забора, но не засыпал ее. На теле ребенка повреждений не обнаружено. По предварительной версии, мальчик утонул.

"По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Оперативное сопровождение проводят сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.